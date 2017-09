Obama carga contra la decisión de Trump de suspender el programa de los 'soñadores'

El expresidente estadounidense Barack Obama ha tildado de "cruel" y "errónea" la decisión de Donald Trump se poner fin al programa que protegía de la deportación a unos 800.000 'dreamers', como se conoce a los jóvenes que entraron ilegalmente en EEUU cuando eran niños.

"Una sombra se ha arrojado sobre algunos de nuestros mejores y más brillantes jóvenes", ha afirmado Obama en un comunicado. El expresidente fue el impulsor del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en 2012.

A su juicio, la decisión de Trump de derogar el DACA y pasar la responsabilidad al Congreso es de carácter "político" aunque para él, en última instancia, es una cuestión "sobre la decencia básica".

"Sean cuales sean las preocupaciones y quejas que los estadounidenses puedan tener sobre la inmigración en general, no deberíamos amenazar el futuro de este grupo de jóvenes que están aquí sin haber cometido una falta, no suponen una amenaza y no están arrebatando nada al resto de nosotros", considera Obama en su contundente nota de rechazo, divulgada en su Facebook.

"Esta cuestión se resume en si somos gente que echamos de una patada a los jóvenes esperanzados que se esfuerzan fuera de EEUU, o si los tratamos del modo que querríamos que se tratase a nuestros hijos", agregó. "Se trata de quiénes somos como pueblo, y quién queremos ser", ha añadido Obama.

Su publicación ha conseguido más de 1,1 millones de reacciones y ha sido compartida por más de medio millón de personas.

No es el único en rebelarse contra la decisión presidencial. El alcalde de Chicago, el demócrata Emmanuel Rahm, ha declarado su ciudad "zona libre de Trump" y anima a los 'dreamers' a seguir su vida sin temor a que los deporten.

"Esta es vuestra casa y no tenéis nada de qué preocuparos. Id al colegio y perseguid vuestros sueños. Siempre seréis soñadores a los ojos de la ciudad de Chicago porque tenéis grandes sueños y queremos ser parte de ellos", ha asegurado.

To all #DREAMers: You are welcome in the City of Chicago. This is your home. Come to school and pursue your dreams. #DACA #ChicagoisOne pic.twitter.com/YbnEpxqbuG