Quim Gutiérrez confiesa su mayor miedo en 'El Hormiguero 3.0'

Roberto Álamo y Quim Gutiérrez han sido los invitados del segundo programa de la temporada del Hormiguero con motivo del estreno de la película La niebla y la doncella. En el programa de Pablo Motos ambos intérpretes han contado anécdotas sobre el rodaje y sobre cómo se metieron en la piel de los guardias civiles a los que encarnan, además de alguna que otra confesión.

Ya era conocido el pánico a los aviones de Roberto Álamo, pero lo que nunca se había atrevido a contar su compañero barcelonés es que también comparte esta fobia. "No somos los actores más hábiles en las alturas", comentó el actor de Primos, quien dijo tener "un gradito menos de pánico" que Álamo.

Un ejemplo del miedo que le supone al actor volar (en este caso en helicóptero) es una graciosa anécdota que contó del rodaje. Durante la grabación de La niebla y la doncella, Gutiérrez y la actriz Aura Garrido tuvieron que montarse en uno de estos aparatos para grabar una escena en la que acababan desapareciendo en las alturas por lo que, al cortar la secuencia, tienen carta blanca para hacer "lo que quieran" en el aire. Ante esta posibilidad, la actriz preguntó al capitán hasta dónde podían subir y este ascendió rápidamente.

La sorpresa para el actor —no tan agradable como las vistas del helicóptero— llegó cuando el piloto añadió "todo lo que sube, baja" y descendió en picado hacia la superficie, a lo que Gutiérrez respondió con un nervioso "No, no, ¡cabrones! ¡Avisad!". Eso lo único que se puede escuchar en un vídeo que grabó en plena histeria, pero que prefirió no mostrar.

Prueba de que nadie es perfecto, ni siquiera Quim Gutiérrez.