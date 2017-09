Salvador Sobral se retira de la música por problemas de corazón

Su canción Amar pelos dois fue el gran descubrimiento (y, por tanto, la justa ganadora) del pasado Festival de Eurovisión celebrado en mayo en Kiev (Ucrania). Pero cuando se conoció su historia, el portugués Salvador Sobral fue la auténtica revelación de la final.

Sobral, que a sus 27 años consiguió llevar Eurovisión hasta Lisboa, se retira ahora de los escenarios. Este exbecario Erasmus que vivió unos meses en Mallorca, psicólogo de carrera y participante en un par de realities musicales en su país sufre una grave insuficiencia cardiaca. Una precaria salud que no le permite más trotes: su enfermo corazón necesita urgentemente un trasplante y no puede esperar más conciertos, como ha contado él mismo en un vídeo dirigido a sus seguidores. Así, el viernes 8 de septiembre será su despedida en un recital gratuito en los jardines del Casino de Estoril. El resto de su gira —que se prolongaba hasta el 21 del mismo mes— será cancelada.

Sobral cuenta en estos poco más de tres minutos grabados con un móvil, de forma casera y sencilla, que debe retirarse un tiempo. "No es un secreto para nadie que mi salud es frágil, que tengo un problema", arranca el cantante. "Ha llegado el momento de entregar, digamos, mi cuerpo a la ciencia y consecuentemente ausentarme de los conciertos y de la música en general, salir de este mundo civil e ir a otro donde mis problemas sean solventados", cuenta con un toque de humor.

"Tristemente, no sé cuánto tiempo durará esto, no se puede definir. Pero estaré con fuerzas", avisa Sobral. "Quiero agradecer todo el apoyo, todos los conciertos a los que habéis ido, todos los discos que habéis comprado, todas las cosas bonitas que me habéis dicho. Volveré en breve, eso es seguro. Cómo de breve... no lo sé", confiesa poco antes de pedir "privacidad" para esta etapa de su vida y que no se especule sobre su estado de salud ni se afirme que le quedan "tres meses de vida".

"Espero veros pronto. Y todo va a ir bien, si hay alguien que esté preocupado, que no se preocupe, que tengo fuerzas", acaba, antes de tocar un fragmento de Hello, Goodbye de los Beatles.

