Tania Llasera homenajea a otra cantante con el nombre de su hija

En enero de 2016 Tania Llasera dio la bienvenida a su primer hijo. Fue el día en que se conoció el fallecimiento del cantante David Bowie, de ahí que quisiese rendirle un pequeño homenaje y a última hora le añadiese el nombre del cantante A su bebé. Lo llamó José Bowie Vilar Llasera.

Esta semana la presentadora de Telecinco ha dado a luz a su segundo hijo, una niña a la que ha llamado Lucía. A secas. Esta vez no ha querido imprimir un segundo nombre en el carnet de su hija, pero sí a nivel familiar. "En casa será Lucy Lennox", escribe en una publicación de Instagram hecha este miércoles 6 de septiembre, un día después del nacimiento.

La foto va acompañada de una descripción sobre la recién nacida y del estado de la madre. "Su mami se encuentra bien y se siente muy afortunada. Os manda un beso a todos 😘 (es muy parecida a Pepe pero más fina y morenita by the way)", escribe en un post que completa con los siguientes hashtags #LucyLennox #feelingblessed #variacionesdelamismagenetica #LuciaLennox #magiamaxima #amorpuro

Llasera recuerda con este nombre de andar por casa a la cantante británica Annie Lennox, quien es conocida también por su papel como activista política y social. "A mí no me interesa ser simplemente alguien que entretiene. Eso no es para mí. Yo no le digo a otra gente lo que tiene que hacer, pero quiero llegar a las personas, conmoverlas e inspirarles aunque sin sermonear a nadie", declaraba en 2010.