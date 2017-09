Juan Joya Borja, El Risitas, ya no es como siempre lo has visto. Mellado, con un único diente al aire en cada bocanada de risa, cuando decía aquello de "cuñaaaaao". Ya no más. El humorista sevillano acaba de ponerse una nueva dentadura y el vídeo en el que la muestra se ha convertido en un viral en toda regla. Esto sí es un cambio radical.

Como puedes ver en el vídeo, un amigo lo graba "en primicia mundial". Cuando destapa su rostro se ven unos dientes artificialmente perfectos que ahora ocupan toda la delantera de su boca. "Qué cosa más fea", es lo primero que se escucha al fondo. Aparecen entonces en plano las cocineras de un bar que frecuenta el conocido colaborador de Jesús Quintero, que empiezan a jalearlo por su nuevo aspecto. Pero la impresión no es buena. "Me gustaba más antes", repite una de ellas.

Tan cambiado está que sus amigos le piden que cuente un chiste, para que los internautas lo puedan reconocer. Y cuando Juan empieza diciendo: "Hola, soy El Risitas...", se le cambia la cara y lo descarta. "No". Tiene fatigas, dicen sus colegas, con la dentadura.

Juan se aleja, con no muy buena cara, y aún se anima a repetir "hola, hola, hola" y a arrancarse, al fin, con su "cuñaaaaao". Es él, no hay duda, aunque su nueva imagen -y también los años- lo hayan cambiado. Pero su risa no se altera ni con dientes.