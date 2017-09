Irma ya es el huracán de categoría 5 más duradero registrado nunca

El servicio meteorológico francés ha asegurado este jueves que el huracán Irma está superando varios registros históricos, convirtiéndose en el ciclón de categoría 5 más largo de la historia. Según Meteo France, Irma lleva más de 33 horas con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora, con lo que supera el récord del supertifón Haiyán que ocurrió en Filipinas en 2013 y que dejó 6.000 personas muertas, desaparecidas y afectadas.

Los meteorólogos afirman que la intensidad de Irma es algo que nunca habían visto, por lo menos desde que comenzaron las mediciones satélitales hace 50 años. El huracán deja ya al menos 9 muertos y 21 heridos en su paso por el Caribe.

Con estos datos, el sentimiento de pánico que atenaza a Florida y al Norte del Caribe ante la llegada del huracán Irma es lógico y más cuando, también, hay zonas en peligro que llevan décadas sin ser sacudidas por los elementos de esta manera.

EL MAPA DE LA ALERTA

En realidad el Atlántico ha entrado en ebullición con tres huracanes simultáneos, ya que además de Irma golpea la zona Katia, en el Golfo de México, amenazando con tocar tierra en ese país convertido en un ciclón mayor. El tercer huracán activo en esta costa, José, todavía de categoría 1, atenaza las islas caribeñas del norte de las Antillas Menores con el potencial de convertirse el viernes en un ciclón de categoría mayor, según el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU.

No es la primera vez que se forman tres huracanes de forma simultánea en el Atlántico, ya que en la "pasada década" se repitió este "inusual" fenómeno climático, dijo hoy a Efe Dan Dixon, meteorólogo del NHC.

Don't focus on the exact track of #Irma. There is a high probability of trop storm and hurricane conditions well away from the center. pic.twitter.com/U1rwqtANCP