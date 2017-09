Verano 1993, candidata a representar a España en los Oscar 2018

Verano 1993 es la película elegida por la Academia de Cine para representar a España en la carrera hacia los Oscar de Hollywood. La cinta, dirigida por Carla Simón, se ha impuesto a Abracadabra de Pablo Berger y a 1898. Los últimos de Filipinas de Salvador Calvo, que también aspiraban a ocupar este puesto. Verano 1993 busca hacerse un hueco en la categoría de película de habla no inglesa.

Verano 1993, de Carla Simón, representará a España en la 90 edición de los Oscar

Nada más conocerse la nominación Simón acudió a la sede de la Academia de Cine en la madrileña calle Zurbano, donde posó ante las cámaras y pronunció sus primeras palabras de agradecimiento. "Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado esto. Cuando uno termina una película no es consciente de lo que ha hecho", dijo al conocer la noticia.

Carla Simón y Valerie Delpierre, directora y productora respectivamente de Verano 1993, atienden a la prensa en la Academia.

Simón ha viajado mucho con Verano1993: "Es bonito como las distintas culturas reciben tu película. Ponen el acento en distintos sitios"

Simón: "Agradezco a todos los académicos que han confiado en la película. Estamos aquí por ellos"

La película, grabada íntegramente en catalán y cuyo título original es Estiu 1993, es la ópera prima de su directora. Carla Simón narra a través de los ojos de Frida (Laia Artigas) su historia personal, los miedos e inseguridades que sintió cuando con seis años perdió a su madre, justo tres años después de que muriese su padre. El verano de 1993 fue el primero que pasó con su familia adoptiva, la de su tío materno. Para ello tuvo que dejar su entorno cercano, Barcelona, y trasladarse al campo, a un pueblo del Ampurdán.

"Fue un cambio muy fuerte. Yo me acuerdo mucho de eso, y una de las grandes cosas de llegar ahí fue el encontrarme en medio del campo donde todo me daba asco, pero me acostumbré poco a poco. Ahora no lo cambiaría por nada el haberme criado en el campo. Pero al llegar fue un disgusto horroroso", decía en una entrevista durante el Festival de Málaga.

Los dos padres de Simón murieron a causa del Sida en una época en que la enfermedad todavía no tenía nombre. Pese a la crudeza la historia, Carla Simón (Barcelona, 1986) firma una cinta llena de luz y de emoción, que ha cautivado a la crítica en varios festivales y que ella ha dedicado a su madre, Neus.

Verano 1993, cuyo reparto lo completan David Verdaguer y Bruna Cusí (que interpretan a los padres adoptivos de Frida), se presentó en la Berlinale, donde se llevó el premio a Mejor Ópera Prima y compartió con Becoming Who I Was el Gran premio del jurado a Mejor Película. También ha sido premiada en el Buenos Aires International Festival of Independent Cinema, con el reconocimiento a Simón como Mejor Director; en el Festival Internacional de Cine de Istanbul, con un premio especial del jurado para la directora; en el de Odessa, con premio también para Simón; y en Málaga, donde consiguió la Biznaga de Oro al Mejor largometraje español y el premio Dunia Ayaso.

Durante su paso por el festival, la autora también contó escribió la primera versión en el verano de 2014, cuando terminó la escuela de escritura de guión. Además habló del argumento y de sus intenciones al rodar esta cinta: "Habla de que un niño puede ser capaz de entender lo que significa la muerte de su madre. Lo que es complicado es la manera de gestionar las emociones".

Para saber si Verano 1993 logra la ansiada nominación —desde que Mar Adentro ganó en 2004 no ha habido otra cinta española en esta cita cinematográfica— habrá que esperar a mediados de diciembre. Será entonces cuando se sepa las películas seleccionadas por cada país para competir en esta categoría: ese primer filtro lo pasarán alrededor de 10 títulos.

El martes 23 de enero de 2018 la Academia de Cine de Hollywood realizará la lectura de nominados en la 90ª edición de los premios Oscar. Tras esta lectura, el martes 6 de febrero tendrá lugar la tradicional comida de los nominados y el domingo 4 de marzo se celebrará la ceremonia conducida por Jimmy Kimmel.