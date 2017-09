El Gobierno de Egipto ha bloqueado este jueves el acceso a la página web de Human Rights Watch (HRW), apenas un día después de que la organización no gubernamental publicara un informe denunciando el uso sistemático de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad del país.

"Las autoridades egipcias siguen insistiendo en que cualquier incidente de tortura es un crimen aislado cometido por malos oficiales que actúan por su cuenta, pero el informe de HRW demuestra lo contrario", ha dicho el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.

"En lugar de hacer frente a los abusos rutinarios en Egipto, las autoridades han bloqueado el acceso a un informe que documenta lo que ya saben muchos egipcios y otros que viven allí", ha lamentado.

Las autoridades egipcias iniciaron a final de mayo una campaña de bloqueo a las páginas web de medios y organizaciones independientes. La Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, un grupo egipcio independiente, ha cifrado en 424 el número de páginas afectadas.

En el citado informe, HRW denunció que el uso sistemático de la tortura por parte de la Policía en Egipto contra los detenidos políticos -con prácticas como las descargas eléctricas y las violaciones- podría considerarse un crimen contra la Humanidad.

Entre las prácticas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad egipcias se encuentran las palizas, las descargas eléctricas, los abusos sexuales o el sometimiento continúo a posiciones físicas incómodas -el individuo debe aguantar posturas en las que la mayoría de su peso recae sobre uno o dos músculos y aguantar hasta que el dolor le desgarre, por ejemplo-.

The Torture Assembly Line: 9 illustrations represent a typical arrest & use of torture, which takes different forms https://t.co/bOmQPlKBQl pic.twitter.com/gPofEpxSKF