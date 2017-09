El Gobierno recurre ante el Constitucional la Ley de Transitoriedad

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Transitoriedad de Cataluña aprobada por el Parlament.

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la presentación del recurso contra una ley "que implica la ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido".

El Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, ha aprobado esta madrugada la Ley de Transitoriedad, que prevé convertir Cataluña en una república independiente.

RUPTURA "TOTAL Y ABSOLUTA"

En la rueda de prensa, Méndez de Vigo ha hecho hincapié en que esta segunda ley implica la ruptura "total y absoluta" con el orden constitucional establecido.

Además, ha reiterado que la ley pretende regular "una auténtica constitución transitoria y abrir un período constituyente en Cataluña".

El portavoz ha tildado de "curioso" que la ley de Transitoriedad se presente como la "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán", en tanto no se aprueba la constitución de la república.

Asimismo, establece la subrogación del Estado español en el derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales "sin contar, claro está, con España", ha comentado el ministro.

"INEXISTENTE" NACIONALIDAD

La ley de ruptura también regula una "inexistente" nacionalidad catalana diferente de la española si bien prevé el mantenimiento de la doble nacionalidad catalana-española.

Méndez de Vigo ha dicho que no le sorprende que, sin embargo, no recoja el derecho a decidir, "que parece debe ser recogido en el estatal pero en la Constitución de Cataluña no hay una palabra".