El grito de un espectador que ha emocionado a Anna Simón en 'Zapeando'

Tres palabras han bastado para que Anna Simón se haya emocionado este viernes en Zapeando (LaSexta). La colaboradora no ha podido contener la emoción cuando una persona del público ha lanzado el grito de guerra.

Ha sido escuchar "¡Vamos, Anna Simón!" y que los ojos se le llenasen de lágrimas. "¿Quién ha sido?", preguntó la periodista nada más escucharlo. "Tres años después nuestros publico te ha cogido algo de cariño", le respondió el presentador Frank Blanco.

Simón se ha metido tanto en el papel de colaboradora agradecida, que sus compañeros de mesa le han echado en cara que se había emocionado más que cuando le dieron la Antena de Plata el pasado mes de mayo. Aquel premio también tuvo su momento en el programa, aunque no hubo lágrimas de emoción.

"Ya gané en tu cara me suena el premio Pechis de Oro, en una gala Neox gané el Cuerpazo, pero ahí no tenía mérito. Que me den un premio por mi trabajo, por algo que yo me curro... Pensé que era una broma cuando me lo han dicho", aseguró entonces.