Emma Watson confunde a los niños de 'It' con los de 'Stranger Things'

La serie Stranger Things ha sido una de las revelaciones de la temporada; de hecho, su segunda temporada está al caer. Como también está siendo un exitazo la película It, en este caso en los cines. Ambas tienen un componente de misterio, y aunque It esté más cerca del mundo del terror, incluso su tráiler recuerda a la exitosa serie de Netflix.

En ambos casos su elenco está formado por cinco niños, casi adolescentes, y también en las dos la pandilla está compuesta por cuatro chicos y una chica. Curiosamente, los componentes del joven grupo de actores se parecen entre ellos: la chica tiene el pelo muy corto, uno de los chicos tiene el pelo rizado, hay un chaval negro... Incluso uno de los jóvenes actores hace doblete y forma parte tanto de la serie (donde tiene un papel protagonista) como de la película: Finn Wolfhard es Mike en Stranger Things y Richie en It.

Los niños de la película 'It'. Los niños de la serie 'Stranger Things'.

No es nada raro, por tanto, que la gente tienda a confundirles... algo que le pasó a la actriz Emma Watson. La protagonista de la saga de Harry Potter y de La Bella y la Bestia se cruzó con el elenco de It y se sacó una foto con ellos muy amablemente: "Nos dejó sacarnos una foto con ella... La amamos". En una entrevista con People Now, los chicos han contado que son fans de la actriz, que la adoran... pero que creen que se equivocó. Lo ha explicado el propio Finn Wolfhard delante de sus compañeros: "Creo, para ser justos —y te quiero, Emma—, que os confundió con el elenco de Stranger Things". "Sí, sí, probablemente", le corearon todos.

"Quizá ella os vio y alguien se lo dijo...", trata de interceder el presentador del espacio. "Puede ser", convienen ellos. Wolfhard acabó confesando que Emma Watson había subido la foto en la que salían todos a su cuenta de Instagram, y en ella había hecho referencia a la serie: "Puso un pie de foto y lo editó rápidamente, ponía algo como 'Con estos chicos tan monos de Stranger Things".

La foto a la que se refieren los chicos es del pasado 11 de mayo. En ella se puede leer "¡Qué bien encontrarse con esta pandilla!". Efectivamente, ya no hay referencias a Stranger Things... pero tampoco a It.

So nice meeting the gang! Una publicación compartida de Emma Watson (@emmawatson) el 11 de May de 2017 a la(s) 8:48 PDT

