En el siglo XXI, las princesas Disney se mandarían WhatApps… y serían descacharrantes

En un mundo imaginario e irreal, ¿a que sería genial que las princesas Disney fueran amigas y se conocieran y salieran todas juntas y compartieran sus penas y alegrías y hablaran de sus novios y subieran sus fotos de sus viajes juntas y de sus fiestas eternas y se mandaran mensajes por un grupo de WhatsApp contándose la resaca los domingos por la mañana?

Pues para eso se ha creado Internet: para poder imaginarse chorradas argumentos tan descabellados como estos. Y es en esto en lo que ha invertido su tiempo Juan E. Román Cabrerizo, un graduado en Enfermería y estudiante de Derecho y Finanzas de San Fernando (Cádiz) creador de Brioche Enfurecida, una página de Facebook con vídeos y comentarios cargados de humor. Román —que lleva tres años manejando una cuenta que acumula 180.000 seguidores, como los otros 80.000 de su Instagram— ha creado ahora una especie de fotonovela basándose en WhatsApps (imaginarios, obviamente) escritos por las princesas de Disney, con capturas de pantalla de esas divertidas conversaciones.

Por el momento, Brioche ha publicado cinco series. Las tres primeras, La salida, del 3 de septiembre, El despertar, del día 6 y Nuevo amor, del día 8, están en su perfil de Facebook y tienen entre 6.000 y 12.000 me gusta y rozan los 8.000 compartidos. En su perfil de Instagram están la cuarta, llamada Mensajito de madrugada (crazy situation), y la quinta, Mañana de biblioteca, con unos 15.000 me gusta cada una. Habrá más, afirma su autor, aunque tampoco sabe fecha: lo que quiere es que sean realmente divertidos.

Cada uno de ellos da cuenta de una pequeña historia sucedida a las princesas, que hablan de sus parrandas nocturnas, sus novietes o sus trabajos: Cenicienta se queja de estar harta de limpiar, mientras que Esmeralda pide a gritos salir a bailar ("Qué flamenca eres, hija", le contesta Pocahontas) y Aurora se queja de que Maléfica cotillea sus fotos en Instagram Stories.

PRINCESAS DISNEY episodio 1: la salida (the exit) Una publicación compartida de BRIOCHE (@brioenfurecida) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 5:50 PDT

PRINCESAS DISNEY capítulo 2: el despertar (the awaken) Una publicación compartida de BRIOCHE (@brioenfurecida) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 5:50 PDT

PRINCESAS DISNEY Cap 3: nuevo amor (new love) Una publicación compartida de BRIOCHE (@brioenfurecida) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 1:33 PDT

PRINCESAS DISNEY capítulo 4: mensajito de madrugada (crazy situation) Una publicación compartida de BRIOCHE (@brioenfurecida) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 1:49 PDT

PRINCESAS DISNEY capítulo 5: mañana de biblioteca (biblio's morning) Una publicación compartida de BRIOCHE (@brioenfurecida) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 5:30 PDT

Según el creador de la página, sus publicaciones de mayor éxito son las llamadas Odas. "Textos de humor sobre diferentes aspectos cotidianos (desde fiestas, épocas del año, establecimientos, películas, fases de la vida...), cuya gran aceptación entre el público —sobre 10.000 me gusta algunas— hizo que publicara un libro, 50 Odas de Brioche", explica por correo electrónico al HuffPost.

Sus conversaciones imaginarias entre las princesas Disney no son las primeras de la página. "Venía incluyendo en Facebook conversaciones inventadas sobre algunos personajes. Esto hizo que un día me planteara una manera más atractiva y a la vez fácil para mí de plasmar estas conversaciones. Pensé en si habría algún tipo de simulador para crear conversaciones de WhatsApp falsas y cuál fue mi sorpresa cuando vi que hay bastantes apps que lo hacen", relata. Así, calcula que tarda apenas 20-30 minutos en crear cada publicación.

Lo que tuvo claro desde el primer momento es que quería que las conversaciones fueran protagonizadas por mujeres y, cómo no, con mucho guasa: "Las princesas son conocidas por todo el mundo. Además podría tener un tono de humor ver el contraste entre las diferentes películas y la sociedad actual". También afirma que, al ser muchas, cada una pueda tener "una personalidad y estilo diferente según diferentes prototipos de un grupo de amigas universitarias en la actualidad: Jasmín la más pija, Mulán la más guerrera, Esmeralda la más desenfadada...".

Cuenta Román que ya está escribiendo el segundo, una parodia de Juego de Tronos. "La gran aceptación que está teniendo este tipo de dialogo me servirá también para incluirlos en el libro con estos otros personajes", relata. No, no es precisamente las historias que Walt Disney o George R. R. Martin suelen contar... pero pega del todo con este loco 2017.