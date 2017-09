JJ Vaquero se mofa con este folio del parte médico de David Bustamante

El humorista vallisoletano JJ Vaquero está teniendo una buena repercusión en las redes sociales en las últimas horas por la mofa que ha hecho del parte médico de David Bustamante sin referirse directamente a él.

La historia comienza cuando el cantante canceló el pasado sábado el concierto que tenía previsto en Laguna de Duero (Valladolid) argumentando que estaba enfermo y no podía salir al escenario.

Bustamante llegó incluso a presentar un informe médico con el membrete del Hospital Clínico de Valladolid en el que se le que diagnosticaba "fariongoamigdalitis aguda acompañada con fiebre y afectación de cuerdas vocales que le provoca afonía".

Sin embargo, la propia Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León aseguró que el parte médico del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico que David Bustamante entregó no se correspondía con el formato habitual y que el Servicio de Urgencias del centro hospitalario no asistió al artista.

La gerencia del Hospital ha anunciado que abrirá una investigación después de que un médico de urgencias, pero fuera de servicio, atendiera al artista en el hotel en el que se alojaba. Se trató de una visita privada y el doctor se ha ratificado en el diagnóstico expresado, una faringoamigdalitis aguda y afonía.

Tras todo eso, JJ Vaquero ha subido a sus redes un folio doblado en el que aparecen, dibujados a manos, los símbolos del servicio de salud de Castilla y León y del Hospital Clínico. El informe también está escrito a mano y con partes tapadas con tipex.

En el motivo del informe se lee: "No puede caminar porque no tiene, porque le faltan, las dos patitas de atrás". ‪"Siento no poder actuar hoy en el auditorio de la feria de muestras. Gracias al personal de clínico por su atención", dice el mensaje.

Siento no poder actuar hoy en el auditorio de la feria de muestras. Gracias al personal de clínico por su atención pic.twitter.com/eYgGw7C5l1 — J. J. Vaquero (@VaqueroEH) 7 de septiembre de 2017

