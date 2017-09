Con septiembre comienza oficialmente un nuevo curso y Netflix, Amazon Prime Video, HBO España y Movistar + han enseñado ya sus cartas de cara a este nuevo mes.

A Netflix llega la tercera temporada de Narcos, sin Pablo Escobar pero con nuevo cártel que perseguir, el de Cali. En el reparto además se podrá ver a los españoles Javier Cámara, Tristán Ulloa y Miguel Ángel Silvestre. La plataforma traerá también Se lo llevaron. Recuerdos de una niña de Camboya, dirigida por Angelina Jolie y que llega no exenta de polémica.

HBO España presenta The Deuce, con James Franco y Maggie Gyllenhaal en una serie original de la plataforma que cuenta la historia de la legalización de la industria pornográfica y también la segunda temporada de Channel Zero. The no end house.

Movistar + estrena Velvet Colección, continuación de la exitosa Velvet y situada años después en Barcelona y repitiendo con gran parte del equipo original. También, la tercera temporada de Outlander, el preestreno del primer capítulo de El joven Sheldon y la cuarta temporada de Transparent, que llega un día antes en Amazon Prime Video.

A continuación, todos los estrenos al detalle:

NETFLIX

NARCOS (Tercera temporada)

Ahora que la sangrienta cacería de Pablo Escobar ha terminado, la DEA centra su atención en la organización de narcotraficantes más rica del mundo: el cártel de Cali. Dirigido por cuatro poderosos capos, opera de forma muy diferente al de Escobar, prefiriendo los sobornos a funcionarios y empleados del gobierno y manteniendo sus acciones violentas al margen de los titulares de la prensa. Con Pedro Pascal, Javier Cámara, Tristan Ulloa y Miguel Ángel Silvestre.

Fecha de estreno: 1 de septiembre

AMERICAN VANDAL

A lo largo de ocho episodios, este falso documental policial explorará las secuelas que ocasionó una costosa broma en una escuela secundaria en la que tuvieron lugar 27 actos vandálicos relacionados con imágenes fálicas. Con Jimmy Tatro y Tyler Álvarez

Fecha de estreno: 15 de septiembre

SE LO LLEVARON. RECUERDOS DE UNA NIÑA DE CAMBOYA

Basada en las memorias de la escritora y defensora Liung Ung, la cuarta película como directora de Angelina Jolie se centra en lo vivido por Liung Ung durante el régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1978.

Fecha de estreno: 15 de septiembre

HBO ESPAÑA

THE DEUCE

La serie sigue principalmente la legalización y el posterior surgimiento de la industria del porno en Times Square durante los años 70 y que duró hasta mediados de los 80. Explora este áspero mundo, pasando por la aparición del VIH, la violencia derivada de la epidemia de la cocaína y el gran boom del mercado inmobiliario. Con James Franco y Maggie Gyllenhaal.

Fecha de estreno: 10 de septiembre

CHANNEL ZERO. THE NO END HOUSE (Segunda temporada)

Hay seis habitaciones, cada una de ellas más terrorífica que la otra. La mayoría de la gente no consigue llegar a la sexta y la gente que lo hace desaparece.

Fecha de estreno: 21 de septiembre

MOVISTAR +

OUTLANDER (Tercera temporada)

Claire y Jamie intentan rehacer sus vidas tras separarse al final de la pasada temporada. A lo largo de dos décadas, veremos sus andanzas de forma paralela en tiempos y países diferentes. Con Sam Heughan y Caitriona Balfe.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

EL JOVEN SHELDON (Preestreno)

El spin-off de The Big Bang Theory cuenta la infancia de Sheldon Cooper, el personaje más querido y peculiar de la ficción original al que interpreta Jim Parsons. Con Iain Armitage y Zoe Perry.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

VELVET COLECCIÓN

El universo Velvet se traslada a Barcelona desde donde se prepara oara conquistar el mundo. Son los años de la minifalda y las botas altas. Muchas cosas han cambiado. Llegan nuevos personajes y tramas. Pero Velvet sigue siendo Velvet. Con Marta Hazas, Aitana Sanchez-Gijón, Imanol Arias y Asier Etxeandia.

Fecha de estreno: 22 de septiembre

AMAZON PRIME VIDEO

TRANSPARENT (Cuarta temporada)

Mort Pfefferman es un profesor universitario recién jubilado que decide reunir a sus tres hijos para contarles que siempre se ha sentido como mujer y que a partir de ahora vivirá como tal. Cada uno de ellos trata de asimilar la noticia a su manera, mientras lidian con sus propios secretos y crisis existenciales. Con Jeffrey Tambor.

Fecha de estreno: 22 de septiembre