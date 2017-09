Santi Rodríguez rompe a llorar en 'El Hormiguero' al hablar de su infarto

La noche del jueves y para rematar su primera semana en antena tras el verano, El Hormiguero llevó a su plató a la cantante Rosa López y al humorista Santi Rodríguez. Ambos hablaron sobre los próximos programas de Hipnotízame, el nuevo formato de Antena 3. Además de por lo profesional, Motos no pudo dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Rodríguez sobre los complicados momentos que ha vivido este verano, cuando sufrió un infarto. El 30 de julio, el humorista tuvo que ser ingresado en Jaén por un infarto en la arteria esplénica. Afortunadamente, tras pasar 10 días en el hospital recibió el alta y pudo volver a casa.

El actor contó —como siempre, con mucho humor— cómo había sido el momento en el que supo lo que le había ocurrido. "Te llega el médico y te dice, '¿Te puedo hablar claro?' En ese momento pensé que me iba a decir que tenía un cáncer. Y me dice: 'Has tenido un infarto'. Y mi reacción fue: ¡Ay, que no es cáncer! ¡Hostia, un infarto!". Pese a la gravedad de la situación, López y Motos no pudieron evitar reírse por el tono cómico que le imprimió Rodríguez a lo ocurrido.

El actor no quiso quedarse ahí: agradeció su apoyo a toda la gente que le ha expresado su cariño: "Quiero dar las gracias, de verdad, de todo corazón. No te puedes imaginar la cantidad de gente que por redes, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter... que me habéis acompañado. Se me está haciendo el nudo... Muchas gracias, de verdad". Entonces Rodríguez no pudo evitar que se le quebrara la voz y se le empañaran los ojos.

"Es impresionante, cuando estás en el hospital y ves que todo el mundo te quiere, y te mandan mensajes y te dan las gracias...", afirmaba Rodríguez en el plató de El Hormiguero. "Acompaña mucho en un hospital donde hay muchas horas muertas", confesaba.

