Sí, es posible añadir un puerto de auriculares en el iPhone 7

A Scott Allen no le bastaba con fabricar su propio iPhone por partes. A este intrépido ingeniero le gustan los retos, así que decidió ejecutar una idea imposible en nuestros días, algo que quita horas de sueño a muchos usuarios, una decisión que ha llegado a cambiar la hoja de ruta de muchos fabricantes. No hablamos de otro elemento que del desaparecido puerto de auriculares del iPhone 7. Sí, el bueno Scotty se ha empeñado en añadir un puerto de auriculares al teléfono de Apple, una hazaña que podría parecer imposible, pero que, tras mucho empeño y 15 semanas de duro trabajo, ha conseguido realizar.

Lo primero que hizo fue encontrar el hueco necesario para albergar un conector de 3,5 milímetros, y lo halló en la esquina inferior izquierda del terminal, una zona donde se ubica un plástico de ventilación barométrica, una pieza que a Allen no parecía convencerle y acabó retirando rápidamente. Tras eso, necesitó ganar un poco más de espacio para que el conector entrara correctamente, así que ganó unos milímetros subiendo la batería más arriba y colocando un poco torcido el motor de vibración del Taptic Engine.

Una vez ganado el hueco necesario había que conectar el jack, aunque lamentablemente entendió que no iba a ser posible, ya que no existen pines en la placa base que permitan conectar una señal analógica. ¿La solución? Usar el adaptador de Lightning a 3,5 milímetros que Apple vende en su tienda oficial. El problema estaba resulto, sin embargo, tras soldar los pines con la ayuda de un microscopio, Scotty volvió a toparse con una piedra en el camino: la soldadura del adaptador anulaba el conector original del teléfono, de forma que no podría volver a cargarlo.

Obviamente estamos ante un proyecto que muy pocos podrán llevar a cabo (y eso que ha compartido gratuitamente los diagramas de la placa y todos los detalles), pero la hazaña esconde un significado mejor en toda esta historia. ¿Por qué Apple decidió matar el puerto de auriculares tan pronto?

Así es el iPhone 7 Así es el iPhone 7



1 of 22 Comparte esta galería:





Este artículo fue publicado originalmente en Engadget.es