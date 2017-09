Burbuja, Pétalo y Cactus aumentan la familia. Las famosas Supernenas de Cartoon Network, unas niñas superpoderosas creadas en un laboratorio y luchan contra el mal, y que se hicieron famosas —especialmente a principios de los 2000— gracias una serie de televisión, una película, varios videojuegos y mucho merchandising, pasarán a ser cuatro en su próxima temporada. Esta podrá verse (al menos en Estados Unidos) a partir del 17 de septiembre.

Así lo ha adelantado la publicación Entertainment Weekly y lo confirmado la propia Cartoon Network, la cadena que acoge la serie de estas niñas de cabeza redonda. En su cuenta de Twitter han publicado un cartel en el que se lee: "¡Conoce a la cuarta Supernena!", con la silueta de una cuarta chica hacia la que apuntan las tres originales.

La pista de cómo será esa próxima Supernena la ha dado precisamente su dobladora, la pianista, música y productora sudafricana Toya Delazy. Ella misma ha colgado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se puede leer: "Y así fue como me convertí en una Supernena. Todo mi amor a Cartoon Network por confiar en mí para este trabajo épico".

AND JUST LIKE THAT, I BECAME A POWERPUFF GIRL 😆😆😆🇿🇦

Much love to my @cartoonnetwork for trusting me with this epic job 💋❤️️#lifegoals pic.twitter.com/ZshJT8VWR0