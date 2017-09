12 vídeos del huracán Irma que te pondrán los pelos de punta

El huracán Irma se encuentra sobre el estado de Florida, donde ha provocado graves inundaciones al sur de esta región de Estados Unidos.

El número de víctimas mortales supera la treintena, después de recorrer varias islas del Caribe, incluida Cuba, donde el Malecón de La Habana se encuentra anegado por la subida del nivel del mar. O Bahamas, donde el huracán ha 'chupado' el mar secando las playas.

Un fenómeno que ha dejado imágenes impactantes a su paso como estas, captadas por quienes han tenido que sufrir en sus carnes el paso de Irma.

Este es Brickell en el centro de Miami. Totalmente bajo el agua. #HurrcaneIrma pic.twitter.com/vXJeBHz5w8 — Marcos Barrientos (@miguelm63959639) 10 de septiembre de 2017

BONUS TRACK: Esto no ha pasado, pero también asusta.