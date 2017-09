El huracán Irma toca tierra en los Cayos de Florida, el extremo sur de EEUU

El huracán Irma ha tocado tierra sobre las 13:00 horas en los Cayos de Florida, el extremo sur de EEUU, con vientos que rondan los 215 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En un boletín especial, el NHC indicó que la parte norte del ojo del huracán alcanzó los Cayos de Florida, donde desde hace horas se sienten con fuerza los embates del viento.

Según informa la CNN, en Miami se ha activado la alerta por un posible tornado y han comenzado las primeras inundaciones.

Las autoridades locales han ordenado la evacuación de 6,5 millones de personas, parte de las cuales han recalado en alguno de los alrededor de 400 refugios habilitados hasta este sábado. Además, las consecuencias de 'Irma' han comenzado a afectar ya a los suministros básicos y casi 500.000 personas se han quedado sin electricidad, según NBC News.

El gobernador del estado, Rick Scott, en declaraciones a la CBS, ha asegurado que han hecho "todo" lo que estaba en sus manos para estar "preparados". "El problema es que esto afecta a todo el estado".

"We've done whatever we can to be prepared...the problem is this is covering our entire state," @FLGovScott says https://t.co/ycQYljrxwF pic.twitter.com/zLotcQCuk8