Si el presidente de EEUU, Donald Trump, ha escuchado sus palabras es más que probable que se haya quedado sin palabras. Algo parecido habrán sentido los racistas, contra quienes Margana Wood, representante de Texas en el concurso de belleza Miss USA, también ha cargado. Wood ha dejado sin palabras a más de uno tras su su respuesta sobre los violentos enfrentamientos en Charlottesville.

"Creo que ese tema de los supremacistas fue a todas luces un ataque terrorista. Creo que el presidente Donald Trump tenía que haber hablado lo antes posible al respecto,hacer una condena mucho más temprano para abordar el hecho y asegurarse de que los estadounidenses nos sintiéramos seguros en este país. Ese es el problema número uno en este momento, sentenció.

. @MissAmericaTX is up next and she will be answering a question from @MrJessCagle . #MissAmerica pic.twitter.com/WbSBx3c5Ul

La respuesta ha encandilado a las redes, que no han tardado en difundir la contundencia de sus palabras entre elogios:

Young lady, you have raised my hopes for your generation! A truly lovely and intelligent American woman! You will always be a winner!