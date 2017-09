Los secretos ocultos en la cabecera y la canción de 'Juego de Tronos'

Lo reconocemos: no sabemos vivir sin Juego de Tronos. Hace casi dos semanas que acabó y para muchos (nos incluimos) parece que hayan pasado ya dos años. Si tú también te sientes identificado con esta sensación y no sabes qué demonios vas a hacer los próximos ¿12? ¿18? meses, te traemos por aquí algo que no esperabas: un entretenido vídeo sobre la serie que probablemente aún no hayas visto.

Tranquilo, en él no se habla de teorías, spoilers futuros ni nada por el estilo. En su lugar, su protagonista, Jaime Altozano, se dedica a escudriñar la fantástica introducción de la serie, analizando los detalles y pormenores tanto a nivel visual como, sobre todo, sonoro. Da igual que no entiendas nada de música; sus explicaciones harán que te quedes embobado mientras descubres una buena cantidad de curiosidades que posiblemente desconocías —¿sabías que aunque parezcan iguales, la gran mayoría de las "intros" son diferentes?—.

¿Listo para dejarte llevar una vez más por el universo de George R. R. Martin? Pues acomódate, sube el volumen de tu PC y pulsa el play.