Seis de cada 10 españoles quieren que el Gobierno prohíba el referéndum, según 'El Mundo'

Seis españoles de cada 10 españoles son partidarios de que el Gobierno no permita la celebración del referéndum independentista catalán, y no llegan a la mitad los que se muestran convencidos de que el 1-O no se llevará a cabo la consulta, según una encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo.

Los resultados del sondeo, obtenidos a partir de un millar de entrevistas realizadas en toda España, revelan que el 60,3% de los encuestados quiere que el Gobierno prohíba el referéndum soberanista. Los que están a favor de la consulta no alcanzan el 30%.

El 35,9% de los españoles se muestran seguros de que el 1-O los catalanes podrán decidir en las urnas si desean la ruptura con España. Casi la mitad de los entrevistados (el 48,2%) desearían que el Ejecutivo central aplicara el artículo 155 de la Constitución para evitarlo.

Por partidos, los simpatizantes de PP, Ciudadanos y PSOE, por este orden, son los más contrarios al 1-O, mientras que en Podemos más de la mitad (52,5%) desearían que los catalanes acudieran a votar ese día.

La encuesta sostiene que el PP es el único partido que recibe un aprobado por su gestión de la crisis (5,16 sobre 10); PSOE y Ciudadanos obtienen un suspenso "alto" (4,75 el primero y 4,58 el segundo), en tanto que los simpatizantes de Podemos son los más críticos con sus dirigentes y les conceden un 3,81.

EL SONDEO DE 'ABC', MÁS MARCADAMENTE CENTRALISTA

El muestreo se hizo entre el 4 y 7 de septiembre, en los días en que el Parlamento catalán aprobaba las leyes del Referéndum y de Transitoriedad hacia la república catalana. A la vez, se realizaba otro sondeo de opinión, en esta ocasión de GAD3 para ABC.

Una amplia mayoría de los encuestados (el 90%) cuestionaron que Cataluña llegue a ser independiente y más de la mitad (53%) exigieron al Estado mas firmeza en su respuesta al soberanismo. Sólo dos de cada 10 catalanes opinan que Cataluña será independiente tras el 1-O.

También la mayoría (54,6%) de los españoles encuestados por ABC opinan que el independentismo usó los atentados de Barcelona y Cambrils en su beneficio, y uno de cada seis vio bien la coordinación que existió entre el Gobierno central y la Generalitat ante ese problema.

Según GAD3, los atentados yihadistas suscitaron mayor interés en la ciudadanía que el debate independentista en el Parlamento catalán, que para casi la cuarta parte de los entrevistados fue más una cuestión "de políticos" que social.

La actuación ante el terrorismo por parte de las fuerzas de seguridad, tanto estatales como autonómicas, recibe un 8,3 sobre 10; un 87,6% dijo que desaprobaba los insultos al rey en la manifestación de Barcelona y el 36,3% opina que el referéndum será "igual de determinante" que lo fue el del 9-N.

EL PP VOLVERÍA A GANAR LAS ELECCIONES

Ambos sondeos aseguran que el PP volvería a ganar las elecciones de celebrarse ahora mismo, aunque ofrecen resultados desiguales en el caso del PSOE, pues en el de El Mundo ganaría casi cuatro puntos con respecto a junio de 2016 y en el de ABC, algo más de uno.

También difieren las encuestas en los votos que tendrían Podemos y Ciudadanos: para ABC, el primero se desploma y el segundo sube, mientras que para El Mundo ambos pierden votantes. En cuanto a los partidos catalanes, ERC sacaría cinco diputados más y el PDeCAT perdería la mitad de los suyos.

No coinciden tampoco los sondeos en la valoración de los líderes: Pedro Sánchez (con un 4,28 sobre 10) es el más valorado por los entrevistados para El Mundo; por contra, en el sondeo que publica ABC, Albert Rivera logra la mejor nota (un 4,3 sobre 10). Pablo Iglesias recibe la peor puntuación en ambos casos.

LA MAYORÍA DE LOS CATALANES CONSIDERA QUE EL REFERÉNDUM ES ILEGAL

Más de la mitad de los catalanes (el 56%) consideran que el referéndum del 1-O, tal y como está planteado, no es válido ni legal, y el 82% hacen responsable al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del crecimiento del secesionismo, según una encuesta de Metroscopia que publica El País.

El muestreo, elaborado a partir de un millar de entrevistas a potenciales votantes residentes en Cataluña, se realizó el 7 de septiembre, el mismo día en que el Constitucional suspendió la ley del referéndum sobre la independencia y también el decreto que lo convoca para el 1 de octubre.

De la encuesta se desprende que un 63% de los catalanes de entre 18 y 34 años cuestionan la validez legal de la consulta y que el 56%, especialmente los más jóvenes, opinan que el Govern debería promover la salida negociada a la crisis actual, copiando el modelo vasco.

Ocho de cada 10 entrevistados culpan al Gobierno central de "reforzar el independentismo en vez de debilitarlo" y que esta opinión no es exclusiva de los que apoyan a los partidos soberanistas, sino que también la comparten cuatro de cada 10 votantes del PP.

Una amplia mayoría de los encuestados (el 60%) calificaron de "mala" la situación política actual de Cataluña y también fueron mayoría (el 44%) los que se mostraron en desacuerdo con la manera cómo se tramitó la Ley del Referéndum en el Parlamento catalán, según Metroscopia.

En caso de que se llegara a celebrar la consulta popular del 1-O, el 56% de los catalanes opina que harían falta más votos a favor de la independencia que en contra, siempre con una participación suficientemente elevada, frente al resto que consideraron irrelevante ese dato.