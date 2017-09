Uno de cada cinco niños en Oriente Medio y el norte de África necesita ayuda humanitaria

Casi uno de cada cinco niños en Oriente Medio y el norte de África necesita asistencia humanitaria urgente, según un nuevo análisis realizado por UNICEF. Más del 90% de estos niños vive en países afectados por conflictos.

"El conflicto sigue robando su infancia a millones de niñas y niños. Los progresos conseguidos durante décadas podrían revertirse en todo Oriente Medio y África del Norte", ha asegurado Geert Cappelaere, director regional de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia.

Los niños han sido los más golpeados por los continuos años de violencia, desplazamientos y falta de servicios básicos. La infraestructura civil -incluidos hospitales, energía, agua, saneamiento e instalaciones de higiene- ha sufrido ataques frecuentemente, exponiendo a los niños al riesgo de muerte y enfermedades.

Millones de familias se han visto obligadas a huir de sus hogares, algunos varias veces y bajo ataques. La violencia y los desplazamientos han dificultado cada vez más la vida de los niños y sus familias, indica el estudio.

"No se vislumbra el final de estos conflictos y los recursos económicos de las familias están bajo mínimos, por lo que muchas de ellas no tienen más opción que enviar a sus hijos a trabajar o casar a sus hijas demasiado jóvenes. El número de niños que se une a los combatientes ha aumentado a más del doble", ha denunciado Cappelaere.

