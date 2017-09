Assange vaticina que el 1-O "nacerá una nueva Cataluña" o habrá una "guerra civil"

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha vuelto a pronunciarse sobre el conflicto catalán con un polémico tuit. Escribió Assange este lunes, coincidiendo con la Diada:

If today is a guide on Oct 1 Europe will birth a new 7.5m nation or civil war. Front page news English media hide. https://t.co/JMdbI5JxRU

El mensaje del fundador de Wikileaks llegaba apenas unos minutos después de que compartiese un vídeo en el que aparecen miles de catalanes cantando Els Segadors con imágenes de la jornada de la Diada.

Esta nueva opinión vertida por Assange llega tras su airada polémica de este fin de semana con el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien le calificó de "idiota" tras escribir en la red social que "España, esto no funcionará en Cataluña. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Las detenciones sólo les unirá y les hará más fuertes", palabras que acompañaba con la icónica fotografía de Jeff Widener sobre el hombre que se puso frente a los tanques durante la revuelta de la Plaza de Tiananmen de 1989.

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz