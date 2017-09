El republicano Ted Cruz le da a 'me gusta' en un vídeo porno en Twitter

El senado republicano y exaspirante a candidato a la Casa Blanca Ted Cruz ha tenido uno de esos resbalones épicos en las redes sociales, que le ha costado convertirse este martes en la diana de todos los chistes en EEUU. ¿Qué ha hecho? Pues marcar con un corazón de "me gusta" un mensaje de Twitter con un vídeo porno. Explícito. Clarísimo.

El mensaje apareció el lunes por la noche y la noticia se convirtió rápidamente en viral. Por el momento no se sabe si el "me gusta" lo dio el propio Cruz o alguien de su equipo de comunicación o redes sociales que tenga acceso a la cuenta, algo muy frecuente en el caso de políticos que no llevan personalmente sus perfiles online.

(Puedes seguir leyendo tras la captura...).

Captura de la publicación a la que Cruz le dio "me gusta" en Twitter.

Su corazón se sumaba al de otros 400 usuarios a los que les gustó el tuit, de la cuenta @SexuallPosts y en el que, señala The Daily News, aparecían dos mujeres teniendo sexo con un hombre durante unos dos minutis largos. La cuenta pertenece a la red de pornografía Reality Kings.

Su portavoz dijo en Twitter que el mensaje había sido eliminado y reportado a Twitter.

The offensive tweet posted on @tedcruz account earlier has been removed by staff and reported to Twitter