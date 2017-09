IKEA Place: así es la 'app' que decora tu casa con muebles de Ikea

Llegas a la tienda y te enamoras de la mesa Lack. Tan barata y tan práctica... Tuerces por el siguiente pasillo y te encanta el nuevo sillón Stockholm. Quedarían bien juntos en el salón, ¿verdad? En ese rinconcito que cerca de la ventana, para leer, entre el sofá y... Espera. No cabe. Bueno, cabe justo. Y los colores de la Lack y el Stockholm, ¿cuadrarán en casa? Total, que sales de la tienda enfadado, liado y con las manos vacías y los bolsillos llenos de lápices tal y como llegaste.

Es un clásico entre los clásicos: desesperarte cuando vas a Ikea porque no tienes claro si ese mueble te encaja o no; o llevártelo y tener que devolverlo porque no es tal y como pensabas (¿cuántas devoluciones anuales tendrá el gigante sueco?). Para eso la tienda de muebles ha creado Ikea Place, una aplicación para móviles y tablets que mide tu casa y coloca en ella los productos a escala real gracias a la realidad aumentada.

La app tiene un 98% de precisión y en ella —disponible desde este 12 de septiembre— ya pueden encontrarse más de 2.000 artículos, en un primer momento los más grandes (sillones, sofás, mesas...). Al utilizar la realidad aumentada, podrán verse detalles como "la textura de la tela, así como el impacto de la luz y las sombras en el mobiliario elegido", afirman desde la marca sueca.

Además de colocar los productos y ver el efecto en el hogar a escala real y en 3D, se puede compartir el resultado con fotos o vídeos. Y, cómo no, también se podrán comprar los productos vía web.

¿Cómo funciona la app? Por el momento, sólo está disponible para dispositivos de Apple, siempre y cuando estos estén actualizados al último sistema operativo, iOS 11. A partir de ahí, los pasos son sencillos