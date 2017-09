Una falsa alarma obliga a desalojar la Sagrada Familia y alrededores

Falsa alarma en Barcelona. Los equipos TEDAX de los Mossos d'Esquadra han hecho comprobaciones en una furgoneta estacionada en el entorno de la Sagrada Familia de Barcelona, que se ha mantenido acordonado en el marco de un operativo antiterrorista.

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família