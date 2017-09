El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho que "evidentemente no" piensa apartarse de su cargo porque así lo decida el Tribunal Constitucional (TC), y ha ofrecido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunirse "hoy o mañana" para negociar la fecha y los términos de un referéndum.

En declaraciones a Rac1, Puigdemont ha recalcado que sus planes pasan por "continuar adelante" con el referéndum convocado para "dentro de 19 días" en Cataluña, sin que afecte la suspensión de la convocatoria decretada por el TC.

Tampoco atendería, ha dicho, una suspensión de su cargo dictada por el TC en base a la reforma de la ley que regula el alto tribunal, aprobada en el Congreso "en lectura única y por la vía de urgencia" a instancias del PP.

"AL DÍA SIGUIENTE IRÉ A TRABAJAR"

Puigdemont ha subrayado que la figura del presidente de la Generalitat "está regulada en el Estatut", por lo que sólo en caso de muerte, incapacidad física o psíquica, dimisión o una moción de censura en el Parlament se vería apartado del cargo.

Ha negado que la ley del TC reformada por el PP sea "superior a lo que dice el Estatut", por lo que piensa hacer caso omiso a una eventual suspensión de sus funciones: "Al día siguiente iré a trabajar", ha afirmado Puigdemont, que ha insistido en que sólo puede destituirlo el Parlament si pierde una moción de censura o una cuestión de confianza.

Puigdemont ha explicado que "desde enero" no habla con Rajoy sobre el proceso soberanista: "Yo le he ofrecido muchas veces hablar sobre el tema, él me dice que no quiere y no puede".

Pese a todo, ha dicho estar dispuesto a reunirse "hasta el último minuto" antes del 1 de octubre para intentar llegar a una solución pactada: "Si Rajoy quiere hablar de esta situación y quiere que resolvamos cómo los catalanes podemos decidir nuestro futuro, mañana mismo u hoy mismo" podría haber una reunión.

JUNQUERAS DICE QUE LA INHABILITACIÓN NO SUSPENDERÁ EL REFERÉDUM

También se ha pronunciado este martes el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha asegurado que una eventual inhabilitación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de miembros del Govern no impedirá la celebración del referéndum convocado para el 1 de octubre.

"Estarán las urnas y los ciudadanos votarán", ha sostenido este martes en una entrevista de Catalunya Ràdio, en la que ha insistido en que Cataluña se rige por el derecho internacional tras la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica la pasada semana en el Parlament.

También ha asegurado que las tarjetas censales llegarán a los domicilios antes de la celebración del referéndum, del mismo modo que en unas elecciones autonómicas.

Ha rechazado que estén preparando un 'Govern B' que asuma responsabilidades en caso de una hipotética inhabilitación de los miembros del Govern y ha opinado que están siendo perseguidos por defender la justicia: "Si nos quieren inhabilitar, que hagan lo que crean oportuno".