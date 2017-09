Sánchez aboga por mantener el pacto con Colau aunque Barcelona diera apoyo al 1-O

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha abogado este martes por no romper el pacto de gobierno en Barcelona con la alcaldesa Ada Colau (BComú), incluso aunque finalmente el consistorio de la capital catalana diera apoyo al referéndum independentista del 1 de octubre.

Colau ha congelado la decisión de ceder o no los locales de votación que el president Carles Puigdemont le había pedido poner a disposición para el 1-O, a la espera de que el Govern dé garantías de que no pondrá en riesgo al Ayuntamiento y los funcionarios tras la suspensión del 1-O por parte del Tribunal Constitucional.

Sánchez ha protagonizado hoy en Barcelona el desayuno informativo Fórum Primera Plan@ que organiza El Periódico de Catalunya, en el que ha sido preguntado sobre si considera que el PSC debería romper el pacto de gobierno en Barcelona si la alcaldesa acaba apoyando el 1-O o cediendo locales municipales para celebrar el referéndum.

"MI OPINIÓN COMO SECRETARIO GENERAL DEL PSOE"

Aunque ha dejado claro que la "estrategia de gobierno en Barcelona" corresponde al PSC y a su federación de Barcelona, sí ha querido dar su "opinión como secretario general": "El PSC ha gobernado en Barcelona más de 20 años. Mi opinión es que cuando el PSC se mete en un gobierno, se incorpora con todas las consecuencias para resolver temas de sanidad, derechos sociales o desigualdad".

"Eso está por encima de cualquier otra consideración. Y esos compromisos deben ser hasta final de legislatura. Creo que con esto he sido claro", ha dicho, y al ser repreguntado sobre si entonces él defiende mantener ese pacto, ha reafirmado: "Insisto, por los compromisos que tenemos con los ciudadanos".

En cualquier caso, ha lanzado un mensaje a Colau: "Me gustaría que la alcaldesa, a la cual le manifiesto mi cariño y reconocimiento personal y político, estuviera al lado de los alcaldes del PSC. A quince días del referéndum, no entiendo que no se haya posicionado al lado de los alcaldes socialistas" contra el 1-O.

Precisamente, entre los asistentes ha estado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, a quien Sánchez ha saludado a su llegada.

APOYO A LOS ALCALDES DEL PSC

También había una nutrida representación de alcaldes socialistas, especialmente del área metropolitana de Barcelona, con Núria Marín (L'Hospitalet de Llobregat) a la cabeza.

De hecho, antes arrancar el acto, ha podido verse una escena en la que Marín ha conversado varios minutos en corrillo con varios destacados alcaldes metropolitanos, como Carlos Ruiz (Viladecans), Antoni Poveda (Sant Joan Despí), Pilar Díaz (Esplugues), Lluïssa Moret (Sant Boi de Llobregat), Eduard Rivas (Esparraguera) y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

Según han indicado a Efe fuentes socialistas a Efe, Marín ha explicado a esos alcaldes su conversación ayer con Puigdemont, en que le exigió tras la ofrenda de la Diada que "dejara tranquilos a los alcaldes"; y han constatado la unidad de acción de sus consistorios con vistas al rechazo al referéndum del 1 de octubre, según dichas fuentes.

Respecto a los alcaldes del PSC, Sánchez ha "reconocido" su posición ante el 1-O, en el sentido de la "defensa de la legalidad, el diálogo y la institucionalidad, pues ponen sus instituciones al servicio de todos los catalanes y no solo de una parte".