Todo lo que necesitas saber del iPhone 8 y el iPhone X

Apple ha estrenado oficina, el Apple Campus, presentando su nueva gama de productos. La presentación ha comenzado con Apple Watch y Apple TV, pero lo más esperado ha sido la nueva generación de teléfonos móviles. iPhone 8, 8 Plus y el todavía más especial iPhone X, para celebrar el décimo aniversario desde el estreno del primer iPhone. En palabras de Tim Cook, presidente de Apple, este teléfono móvil sentará las bases tecnológicas, tanto en hardware como en software, que seguirán el resto de fabricantes en la próxima década.

MATERIALES

Por primera vez desde el iPhone 4, Apple vuelve a incorporar un panel trasero de cristal, tanto en el iPhone 8/8 Plus como en el iPhone X. El principal objetivo de este cambio de material es la posibilidad de cargar el terminal de forma inalámbrica. Además, todos los modelos presentados serán resistentes a salpicaduras y al polvo. Aquellos preocupados por el bienestar de su teléfono al tener una parte trasera de cristal pueden estar tranquilos, Apple asegura que es un material extremadamente resistente y que no sufrirá con los roces del uso habitual.

PANTALLA

El iPhone 8 contará con una pantalla Retina de alta definición de 4,7 pulgadas (5,5 pulgadas en el iPhone 8 Plus). Es en el iPhone X donde se apreciarán mayores cambios con 5,8 pulgadas recorriendo toda la superficie frontal, sin dejar lugar para un botón home. El único espacio que no está ocupado por la pantalla es una diminuta franja en la parte superior, en la que se ubican las cámaras frontales y el sistema de reconocimiento facial Face ID, la nueva forma de desbloquear el terminal al no haber ningún botón en la superficie.

El iPhone X tendrá una resolución de 2436x1125 píxeles, con una densidad de píxeles de 458 puntos por pulgada, más que cualquier iPhone hasta la fecha. En la práctica, esto quiere decir que los puntos que forman la pantalla están situados más cerca unos de otros, dando como resultado imágenes más nítidas y textos más claros. Además, cuenta con la posibilidad de reproducir contenido en HDR: vídeos y fotos en alto rango dinámico con colores más vivos. El problema, al igual que en las televisiones HDR, será el contenido, ya que hasta ahora hay pocos proveedores de vídeo HDR, al tratarse de una tecnología relativamente nueva.

SONIDO

Tanto el iPhone 8/ 8 Plus como el iPhone X estrenan una característica hasta ahora inédita en los móviles de Apple: altavoces estéreo. Al colocar el móvil en posición horizontal, uno quedará situado en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Según los diseñadores de Apple, proporcionará una mayor fidelidad de sonido y mejores graves.

CARGA

Una de las grandes novedades presentadas en Cupertino es la carga inalámbrica. Tanto el iPhone 8/ 8 Plus como el iPhone X podrán cargarse en bases inalámbricas. Sorprendentemente, Apple no utiliza una tecnología propia, sino que se basan en un estándar llamado Qi. La ventaja de utilizar este sistema es que se podrán comprar bases de carga de distintos fabricantes, y será más fácil su implantación en lugares públicos como cafeterías u hoteles, al no depender de Apple.

Para aquellos que quieran cargar simultáneamente varios dispositivos compatibles con esta tecnología, Apple ha presentado Air Power, una base en la que cargar el móvil, el reloj y los auriculares a la vez, mostrando el porcentaje de carga de cada aparato en la pantalla del teléfono. Para los más Appleadictos.

CÁMARA

Los móviles de Apple han destacado por la calidad de sus cámaras, y los nuevos terminales no serán una excepción. Gran parte de la presentación ha estado dedicada a las nuevas cámaras, que en el caso del iPhone 8/ 8 Plus tendrán 12 megapíxeles de resolución y mayor rango dinámico, ideal para situaciones con mucha o poca luz. Los aficionados a hacer vídeos en cámara lenta están de enhorabuena, y es que ahora podrán hacerlo a 1080p y 240 fotogramas por segundo, el doble de lo que ofrece el iPhone 7.

En el iPhone X es donde los cambios a la cámara realmente marcarán una diferencia en el uso diario. La cámara frontal está equipada con tecnología de reconocimiento facial, que sustituirá a Touch ID y será la forma de desbloquear el teléfono. Al mirar al terminal, se activan distintos procesos. Cámaras infrarrojas y de profundidad escanean la cara del usuario y la comparan con la base de datos de personas autorizadas. Una vez el teléfono detecta al propietario, basta con deslizar el dedo en un movimiento vertical para acceder a la pantalla de inicio.

Apple ha querido hacer hincapié en la seguridad de este sistema. Aseguran que no se puede trucar con fotografías ni con máscaras, y que la posibilidad de que una persona produzca un falso positivo a la hora de desbloquear un teléfono ajeno es, según ellos, de una entre un millón. Además afirman que la tecnología aprende los cambios faciales de una persona, adaptándose al entorno, la iluminación, distinto vello facial y objetos como gafas, gorros o bufandas.

VELOCIDAD

Tanto el iPhone 8/8 Plus como el iPhone X cuentan con el nuevo procesador A11 de Apple, que promete más velocidad y un menor consumo. De los seis núcleos de procesamiento, dos están dedicados a tareas de alto rendimiento, cediendo los otros cuatro a la multitarea, al consumir menos energía. Los nuevos terminales cuentan con la primera tarjeta gráfica diseñada por Apple, que será especialmente útil en entornos de realidad aumentada, que la compañía californiana ha mostrado en forma de juegos que mezclan realidad con entornos generados por ordenador.

BATERÍA

Una de las características menos comentadas, poco se ha dicho de la batería del iPhone 8 y 8 Plus, así que se espera un rendimiento similar al del iPhone 7. Sí que han querido destacar la capacidad del iPhone X, que contará teóricamente con dos horas más de batería útil con respecto a los modelos ahora disponibles.

PRECIO Y LANZAMIENTO

El iPhone 8 se puede reservar a partir del 15 de septiembre a las 9:01 y costará 809 euros (modelo con pantalla de 4,7 pulgadas).

El iPhone 8 Plus se podrá reservar en la misma fecha por 919 euros, con una pantalla de 5,5 pulgadas.

El iPhone X estará disponible para reservar a partir del 27 de octubre a las 9:01 y costará 1.159 euros.

Todos los precios especificados son para las versiones de 64GB. También hay versiones de 256GB en todos los modelos.