Críticas al líder de Podem Catalunya por lo que ha dicho sobre Rafa Nadal

El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha cargado contra Rafa Nadal, al que ha calificado de "tenista del Banco de Sabadell". "Quien tiene el culo alquilado...", ha afirmado en un tuit en el que aparece la imagen del deportista en una promoción que hizo para la entidad bancaria.

"El 1-O no debe producirse. Es como saltarse un semáforo en rojo" (Rafel Nadal, tenista del Banco de Sabadell) Qui té el cul llogat... pic.twitter.com/OC5YO9P4Br — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 11 de septiembre de 2017

Las palabras de Fachin llegan después de que Nadal se mojase —en una entrevista en El Mundo— sobre el conflicto catalán. El flamante ganador este domingo de su tercer US Open mostró un tono conciliador con los catalanes, si bien se mostró tajante contra el referéndum independentista del 1-O: "Lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes", ha afirmado, antes de mostrarse "muy cercano a los catalanes y muy español también".

Nadal, quien considera que "al que no le preocupe —el problema catalán— es que no tiene en mente a España como es España", destacó que "hay un conflicto" y "hay que solucionarlo": "Es difícil, y no tiene una fácil solución, pero bueno...", resaltó.

El número uno del mundo afirmó que no entiende "una España sin Cataluña", y que "se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento porque creo que somos, sin ninguna duda, más fuertes juntos que separados": "Tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España, desde mi punto de vista", opinó.

El tuit de Albano-Dante Fachin ha generado numerosas críticas y reacciones como estas:

