Descubren la verdad tras el vídeo con el que Messi había maravillado al mundo

Un vídeo protagonizado por Leo Messi estaba maravillando al mundo. Se trata de un anuncio que Adidas ha subido a su cuenta de Instagram y en el que aparece el futbolista del Barcelona tocando el piano.Y lo hace realmente bien.

La música que suena es el himno de la Champions y han sido muchos los que han 'picado' y han pensado que las imágenes eran reales. Otros iban más allá e incluso hablaban de que el piano era la afición secreta del crack argentino.

Alguien está emocionado por la @uefachampionsleague. 🎶 @leomessi is #HereToCreate -- #UCL #Football #Fútbol #adidasFootball Una publicación compartida de adidas_es (@adidas_es) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 8:23 PDT

Pero no. Todo tenía truco. Y lo ha desvelado el pianista Tomàs Fosch en una entrevista en RAC 1 en la que explicó cómo se rodó el anuncio: "Le pusieron la cabeza de Messi a mi cuerpo, las imágenes de las manos tocando son las mías".

"Una agencia de publicidad que tiene mis datos me llamó porque necesitaban un pianista, pero no me dieron más datos. Posteriormente me explicaron que debería tocar el himno de la Champions, pero no me enteré hasta el último momento de que iba a ser el doble de Messi", asegura.

"Primero le hicieron a él las tomas ante el piano de cola y me depilaron el brazo para copiar su tatuaje", informa. Todo el rodaje se llevó a cabo en el estadio del Español.

"Cuando acabó él me puse su ropa, que olía a una colonia muy fuerte, e interpreté el himno de la Champions tantas veces que no quiero escucharlo más", indicó el pianista.