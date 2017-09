El tuit del portavoz de FACUA sobre la petición del cantante Francisco de regular las redes que arrasa en Twitter

El periodista y portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha publicado un irónico tuit en el que critica al cantante Francisco, quien este pasado fin de semana pidió en el programa de Telecinco Mad in Spain que se regulen las redes sociales.

El cantante Francisco pidiendo en @MadInSpainTV que se regulen las redes para que la gente no diga barbaridades. pic.twitter.com/BuuklKGggT — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 10 de septiembre de 2017

Rubén Sánchez se refería en este mensaje a los insultos proferidos por Francisco en su muro de Facebook contra la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a quien calificó en julio de 2016 de "escoria" —y de cosas peores— y a quien recomendó "pollardón".

Según denunciaba Francisco en Mad in Spain, estas palabras contra Oltra le han supuesto el veto de Podemos y Compromís, y "eso es de cobardes y de tener muy mala leche", ya que "uno no puede jugar jamás con el trabajo y el pan de uno, no es democrático".

El intérprete valenciano explicó en el programa presentado por Jordi González que "fue un comentario en Facebook, en mi propio muro privado, no en mi página profesional", y añadió que "algunos se han refugiado dentro de un anonimato". En este punto, fue cuando Francisco opinó que "se deberían regular" las redes.

Las palabras del portavoz de Facua en Twitter han provocado centenares de comentarios en Twitter:

Alucino 😳. Yo le denunciaba — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 10 de septiembre de 2017

que mal le sentó al latino el calor de una copa de vino — José G. Garrido (@salasalon1) 10 de septiembre de 2017

Que le quiten la botella de vino al latino ese, o la bodega entera. Está pa que lu encierren! — Susana (@sushevi) 10 de septiembre de 2017

Lo triste es que los dejen salir en la tele, pero bueno es lo que interesa. — tony romo (@tonin1989) 10 de septiembre de 2017