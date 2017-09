'Los Goonies' se reúnen más de 30 años después

Los protagonistas de Los Goonies han vuelto a reunirse, aunque esta vez no para buscar el tesoro de Willy El Tuerto como hicieron en 1985. Esta vez Mickey, Data y compañía se han reencontrado para cenar juntos 30 años después y han inmortalizado ese momento en una fotografía para Instagram.

El autor de la imagen ha sido Corey Feldman, el actor que interpretaba a Bocazas en la icónica película, quien compartió la foto el pasado lunes 11 de septiembre junto al mensaje: "¡Cena Goonie! Anoche reunido con el reparto original de 1985".

#GOONIE DINNER! HERE I AM LAST NITE CATCHING UP W FORMER CAST M8S, @seanastin & Jonathan Ke Quan. #LOVELY #NEVERSAYDIE #30thanniversary Una publicación compartida de Corey Feldman (@cdogg22) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 8:40 PDT

El actor californiano se reunió con Sean Astin, que encarnaba a Mickey en la cinta, y Jonathan Ke Quan, quien daba vida a Data. Además, añadió varios hashtags entre los que destaca el del 30º aniversario y un "nunca digas muerte" que podría dejar la puerta abierta a una segunda parte, algo que se lleva rumoreando desde 2014 tras el anuncio de su director Richard Donner.

La iniciativa de esta secuela parece estar bastante parada, ya que según declaró Feldman en una entrevista para Movieweb no se imagina una segunda parte sin Donner, quien tiene ya 87 años. "Hay una gran posibilidad de que no quiera seguir al mando", declaró el actor quien también añadió que no quería una segunda parte al "estilo Cazafantasmas" (estrenada el pasado año).

La película de 1985 narra la aventura de un grupo de jóvenes aventureros encabezados por Mickey que, al encontrar un mapa del tesoro, deciden ir a buscarlo. La idea original pertenece a Steven Spielberg y fue adaptada por Chris Columbus y, por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado con respecto a una secuela.