Después del revuelo causado por el cese de Colin Trevorrow como director de la última entrega de la saga Star Wars, por fin se ha anunciado una fecha de estreno de la cinta que finalmente será dirigida por J.J Abrams. La película llegará a los cines el 20 de diciembre de 2019 y no el 24 de mayo como se pensaba en un primer momento.

Con esto, se podría decir que el mes de diciembre es el predilecto para los estrenos de las entregas de esta última trilogía de la saga. El despertar de la Fuerza llegó a la gran pantalla el 18 de diciembre de 2015 y Los últimos jedi lo hará el próximo 15 de diciembre. También en este mes, concretamente 15 de diciembre del 2016, se estrenó Rogue One: Una historia de Star Wars.

Star Wars: Episode IX is scheduled for release on December 20, 2019. pic.twitter.com/rDBqmuHX89