Una tuitera escandaliza en Twitter con estos carteles sexistas en un supermercado

Una tuitera (@duasunrise) ha publicado una fotografía que captó hace un año en un supermercado de Santiago de Chile que está arrasando en Twitter.

En la imagen, que en un primer momento pasó desapercibida cuando la subió a la red social Tumblr, se pueden ver dos imágenes con sendos listados que responden "¿cómo se divierten las nenas?" y "¿cómo se divierten los nenes?".

las fotos las saque yo misma el año pasado en un super de santiago ((no me acuerdo cual)), las subi a tumblr ni bien las saque y ahora aca

Las respuestas, objetivamente estereotipadas y sexistas, son del tipo las niñas se disfrazan, se maquillan, juegan a cocinar... mientras que los niños construyen, juegan a la pelota u organizan carreras.

El mensaje, que tiene casi 26.000 retuits y más de 30.000 'me gusta', ha generado centenares de comentarios:

A mí me pasó algo parecido,desde niño me han catalogaron de raro(y no me quejo) porque me parecen irracionales las divisiones de género...