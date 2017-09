Críticas a 'El Hormiguero' por la actuación del equipo durante el reto más agónico

El programa El Hormiguero, de Antena 3, vuelve a ser el centro de las críticas en las redes sociales. Esta vez, por la reacción que tuvieron los miembros del equipo durante un arriesgado reto en directo.

El colaborador del espacio Rubén quería demostrar cómo se debe proceder para sobrevivir cuando alguien se queda atrapado en un coche bajo el agua.

Para ello, se montó en un vehículo que el programa metió dentro de una piscina. Todo transcurría con normalidad hasta que el hombre vio que no podía abrir la puerta como había planeado.

Pasados unos segundos, Rubén hizo un gesto pidiendo ayuda. El presentador, Pablo Motos, vio la señal clara. "¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sacadlo! ¡Sacadlo!", gritó poco después de asegurar que había dos buzos de seguridad por si había que romper el cristal.

"¡SACADLO POR DIOS!"

Sin embargo, nadie en el equipo acudió en su ayuda. "¡¿Puede o no?!"?, preguntó en ese momento un angustiado Pablo Motos. El invitado, Pablo Alborán, se unió a las peticiones: "¡Sacadlo, por dios!".

Finalmente, y tras unos segundos de angustia, Rubén pudo abrir la puerta y salir. "¿Qué ha pasado?", le preguntó Pablo Motos. "Estaba más duro de lo que parece porque aun estando todo el agua arriba hay que empujar muchísimo agua. Pensaba que simplemente era cuestión de esperar. Pero había que hacer fuerza también", explicó Rubén.

En Twitter son muchos los espectadores que no entienden por qué los buzos no acudieron a ayudar al colaborador en el momento preciso. Y otros critican a El Hormiguero por llevar a cabo estas pruebas tan arriesgadas:

#PabloAlboránEH todavía me dura el susto de Rubén, no arriesgueis tanto por favor!¡

Me explicáis que casi se muere ahogado que me han empezado a sudar las manos y me he puesto mala viéndolo en directo #PabloAlboránEH