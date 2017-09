El mejor peor piropo escuchado en 'First Dates'

Íñigo, de 29 años, procedente de Sevilla y afincado en Londres, acudió este martes a First Dates (Cuatro) para buscar una mujer mayor que él de la que aprender. El programa cumplió y le emparejó con Mercedes, alicantina de 45 años.

El joven quedó obnubilado y alabó su belleza ante la cámara. "Tenía una cara preciosa, me gustaría ser bizco para poder ver esa cara dos veces y tenerla siempre presente en mi retina", exclamó. Puedes ver el momento aquí.

El extraño piropo no pasó desapercibido en redes sociales.

Íñigo: "Me gustaría ser bizco para poder ver esa cara dos veces" #FirstDates432 pic.twitter.com/jdiFjQiUgv — la chica con wifi (@lachicaconwifi) 13 de septiembre de 2017

Pese a que Mercedes aseguró que Íñigo la había tratado como una reina y que había estado muy cómoda, no quiso tener una segunda cita con él debido a la diferencia de edad.

Mercedes ve demasiada diferencia de edad con Íñigo, aunque hay amistades en las que eso no importa #FirstDates432 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/Cq0YWnGXbW — First dates (@firstdates_tv) 13 de septiembre de 2017