Quien más o quien menos, alguna vez ha bebido vino de un porrón. Y, si no, seguro que alguna vez se lo ha visto a hacer a sus padres... o a sus abuelos. Al menos, en España.

Ahora, este recipiente de cristal ha llegado a EEUU y es de lo más moderno. Como prueba, un vídeo que ha publicado en las redes sociales recientemente el medio Insider, en el que aparecen jóvenes de ese país bebiendo de porrones.

The cool way to drink wine. 🍷 pic.twitter.com/bzqC0Cgy1P