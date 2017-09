Esta camarera de 'First Dates' busca pareja en el programa: así debe ser su príncipe azul

"Busco a alguien para compartir mi vida, que sea mi compañero de viaje, para mí lo principal es que un hombre sea divertido y me haga reír, que lleve un estilo de vida saludable y que cuide su imagen".

Así es el hombre ideal para Yulia, una camarera de First Dates que este miércoles, al fin, ha dado el paso y ha anunciado que está soltera, sin compromiso y que quiere encontrar a su media naranja en el programa.

"He decidido ponerme en manos del equipo y venir al restaurante a buscar pareja", afirmó esta joven rusa de 30 años, quien quiso matizar que su media naranja debe ser "despierto e inquieto intelectualmente, que busque sorprender".

Ella,por su parte, se describe como una deportista a quien le encanta hacer senderismo, que se apunta a cualquier plan porque "vida sólo hay una y hay que divertirse".

Yulia Demoss, nacida en Moscú hace 30 años, lleva 7 en España. En su país natal, donde estudió Publicidad y Relaciones Públicas, compaginaba trabajos de actriz y modelo con el puesto de vocalista en un grupo de música pop.