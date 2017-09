Los demócratas aseguran haber negociado con Trump un acuerdo para proteger a los 'dreamers'

Los líderes demócratas en el Congreso dicen haber negociado con Donald Trump un acuerdo para proteger a los 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como dreamers, que perdieron su protección cuando el presidente de EEUU derogó el programa que frenaba su deportación, conocido como DACA.

"Tuvimos un encuentro muy productivo en la Casa Blanca con el presidente. La conversación se centró en DACA. Acordamos consagrar rápidamente las protecciones de DACA en una ley", han asegurado los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La Casa Blanca, por su lado, ha dado su versión del encuentro en un comunicado en el que no habló de acuerdos de ningún tipo sino de una cena "constructiva" en la que trataron las "prioridades legislativas": la reforma tributaria, la seguridad fronteriza, el DACA, la infraestructura y el comercio.

El Gobierno estadounidense asegura que el encuentro fue un "paso positivo" para alcanzar "soluciones bipartidistas" a los problemas que afectan a todos los estadounidenses y ha comunicado el deseo de Trump de "continuar estas conversaciones" con los líderes demócratas.

Trump puso fin la semana pasada al programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), iniciativa del expresidente Barack Obama en 2012, que ha protegido de la deportación y otorgado permisos de trabajo a 800.000 jóvenes que llegaron de niños al país sin papeles.

La suspensión no se hará efectiva hasta dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa al programa de Obama.

A VUELTAS CON EL MURO DE MÉXICO

Según han informado en un comunicado, han acordado un paquete presupuestario para financiar la seguridad fronteriza que "sea aceptable para las dos partes" y que, por tanto, excluya cualquier partida para el muro con México.

La Casa Blanca también difiere en este punto. "Aunque DACA y la seguridad fronteriza fueron discutidas, excluir el muro no fue acordado", asegura la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

While DACA and border security were both discussed, excluding the wall was certainly not agreed to.