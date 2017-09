Marhuenda, molesto por cómo le han despedido de 13TV

El director de 'La Razón', Francisco Marhuenda, ha mostrado en Twitter su descontento con las formas con las que ha sido despedido de 13TV, donde era tertuliano y colaborador habitual desde hace varios años.

En un primer mensaje, Marhuenda ha señalado a Fernando Giménez Barriocanal, presidente ejecutivo de 13TV, como responsable de su cese como colaborador.

Giménez Barriocanal y otros han decidido echarme de 13 TV @eslamananadeFJL — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 14 de septiembre de 2017

Poco después, el director de 'La Razón ha incluido también a José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, como otro de los impulsores de su despido. Además, se ha quejado de las formas: "no se han molestado en llamarme".

La decisión de echarme de 13 TV la han tomado Barriocanal y Gil Tamayo. No se han molestado en llamarme @eslamananadeFJL — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 14 de septiembre de 2017

Sin embargo, Marhuenda ha rectificado asegurando que Gil Tamayo le ha telefoneado y le ha dicho "que no sabía nada y que no se lo habían dicho".

#Despido13TV Gil Tamayo me ha llamado y me asegura que no sabía nada y que no se lo habían dicho — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 14 de septiembre de 2017

Marhuenda ha explicado su cese en el programa Es la mañana de EsRadio, donde ha asegurado que no le han gustado "las formas" y que se enteró de la decisión a través de la periodista y tertuliana María Claver. "Me da pena que mi amigo Barriocanal haya tomado esta decisión". "No tengo mucho éxito con mis amigos", ha ironizado Marhuenda.

"Me han echado sin decírmelo, es muy divertido", ha explicado el periodista. "El sábado por la noche María Claver me dijo, que sepas que no estás en 13TV. Yo dije, no puede ser. Y me dijeron que Fernando Barriocanal y Gil Tamayo que me echaran a mí y a otros muchos", ha añadido.