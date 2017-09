"No pararé hasta ver a Theresa May despedazada y en mi congelador"

A estas alturas nadie duda de cómo el Brexit ha roto por completo el Partido Conservador británico. Lo que no se sabía, al menos públicamente, es que esa ruptura también llevaba implícitos comentarios de esos que dejan sin palabras. ¿Una prueba? "No pararé hasta ver a Theresa May despedazada en bolsas y en mi congelador". Es la confesión del ex secretario del Tesoro George Osborne a sus colaboradores próximos, que ha sido revelada ahora por la revista Esquire.

Es la forma con la que Osborne ha expresado, según esta publicación de la que se hace eco el diario The Guardian, sus deseos de venganza hacia la actual primera ministra británica. No hay que olvidar que fue él, considerado el delfín de David Cameron, la primera persona de la que May prescindió una vez asumió el cargo al frente del país.

El momento en el que sus palabras han visto la luz no podía ser peor: en plenas negociaciones con la UE sobre el Brexit y cuando sólo quedan dos semanas para que tenga la conferencia anual del partido. De ahí que hayan sido los conservadores los que han mostrado su malestar con Osborne.

"El contenido del congelador del ex secretario del Tesoro no es asunto mío", ha declarado un portavoz de Downing Street, según informa el diario El Mundo.

El periodista que está detrás del texto de la revista Esquire, Ed Caesar, que asegura, ha asegurado que Osborne fue "muy cauto a la hora de criticar a May a micrófono abierto". "La inquina de Osborne hacia May tiene su origen en cuestiones personales, políticas, ideológicas y tácticas", explica Caesar.