Tania Llasera saca las uñas ante quienes la acusan de mala madre

La presentadora Tania Llasera ya ha parado los pies en numerosas ocasiones a quienes han criticado el desorden de su casa, su aspecto físico o que delegara por unos días el cuidado de su mascota. Este miércoles ha vuelto a estallar contra quienes la han tildado de mala madre.

"Iba a subir una foto de mi hija ya que es su cumple-semana hoy pero los comentarios de mi foto anterior me han irritado y no quiero que su cara se asocie a lo siguiente que voy a decir", escribe Llasera junto a una imagen de los pies del bebé.

El texto continúa a modo de manifiesto:

"NO SOY MENOS/PEOR MADRE por haber dado a luz por vía cesárea. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por elegir dar biberón. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por contratar los servicios de una enfermera de noche/Salus. NO SOY NI MENOS, NI PEOR o MEJOR MADRE que tú. Por razones de salud, NO PUEDO dar a luz vía vaginal. Por razones de salud, NO DEBO DAR PECHO (y aún así le di el calostro para inmunizarla). Por razones lógicas, quiero dormir y estar al 100% para mis 2 hijos de día, además de recuperarme lo antes posible de una operación de quirófano tan importante como lo es una cesárea".

La presentadora asegura además que la única calificación como madre que le importa es la de sus hijos —Pepe, que nació en enero de 2016, y la recién nacida Lucía—. "Las mujeres nos debemos más crédito y respeto las unas a las otras como madres", apostilla.

En un día su publicación ha rebasado los 65.000 me gusta y los 7.000 comentarios. Su mensaje ha recibido respuestas por parte de otras madres y famosas, como la modelo Alba Carrillo o la periodista Carme Chaparro. "No hay un tipo de madre, ni una sola manera de hacer las cosas", apunta la primera. Chaparro asegura que Llasera no tendría "ni que responder". "Así nos va a las mujeres; en vez de luchar por la igualdad, por lo que realmente importa, nos dedicamos a criticarnos unas a otras", añade.