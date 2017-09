Una concursante de 'MasterChef' intenta encontrar el amor en 'First Dates'

Aniuska, la primera eliminada del programa de TVE MasterChef 4, ha acudido al restaurante de First Dates para algo más que probar la comida: en esta ocasión, la joven fue en busca de su gran amor.

El candidato se llamaba Mario, un "vergonzoso y amoroso" chaval de 28 años que hablar, lo que se dice hablar, no pudo hablar mucho durante su cita.

Ána no calla ni dormida y eso asegura una cita de lo más entretenida para Mario #FirstDates432 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/sIRtsSBKoP — First dates (@firstdates_tv) 13 de septiembre de 2017

"No me dejaba hablar demasiado", protestó Mario, quien reconoció que "no he sabido o no he podido". Tan llamativa fue la verborrea de Ana que incluso una de las camareras, Lidia Torrent, le llamó la atención: "No puede ser que cada vez que paso por esta mesa estés hablando", le afeó la camarera.

Ána sigue callando sólo para tomar aire y seguir hablando, pero mientras Mario sonría no estará todo perdido #FirstDates432 pic.twitter.com/MjTtfq7yqD — First dates (@firstdates_tv) 13 de septiembre de 2017

"Espero que haya pensado que soy divertida", afirmó Aniuska, quien acabó así su cita: "Me he dado cuanta de que quiero una persona así en mi vida", aseguró Ana.