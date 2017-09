Apareció en 'Cuarto Milenio' y otras cosas que no sabías de la camarera que busca pareja en 'First Dates'

Yulia, la camarera de First Dates que este miércoles anunció a Carlos Sobera que está soltera, sin compromiso y que quiere encontrar a su media naranja en el programa, se ha convertido en una gran sensación televisiva.

La joven candidata a encontrar el amor ya dejó claro cómo debe ser su príncipe azul, un hombre "despierto e inquieto intelectualmente, que busque sorprender".

La pregunta ahora es: ¿Cómo es Yulia Demoss? ¿Qué se van a encontrar a los candidatos que se postulen para conquistar su corazón?

Cuatro ha publicado las principales claves sobre Yulia que, grosso modo, son las siguientes:

- Nació en Moscú hace 32 años y lleva una década en España.

- En Rusia, estudió Publicidad y Relaciones.

- Mide 1,70.

- Es muy activa en Instagram, donde tiene más de 6.000 seguidores.

- Ha trabajado como modelo, actriz y cantante de un grupo de música pop.

- Deportista, reconoce que se apunta a todos los planes porque "vida sólo hay una".

- Tal y como destaca la cadena de Mediaset, Yulia participó en 2011 en una reconstrucción de Cuarto Milenio, interpretando a la princesa Kristina de Noruega que se casó con un español y murió en extrañas circunstancias.

- Además de español, Yulia habla también ruso, ucraniano e inglés.