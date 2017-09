La popular actriz porno española Amarna Miller ha abierto una campaña de crowdfunding para intentar recaudar 12.500 dólares (unos 10.400 euros) tras sufrir un accidente de moto durante sus vacaciones en Filipinas.

En la petición se explica que Miller sufrió a principios de septiembre un accidente de moto "muy grave" que le provocó lesiones en un hombro, un codo y una pierna. Por eso, la actriz tuvo que pasar por el quirófano y recibir incluso una transfusión de sangre "para ayudar a combatir una infección".

"Después de pasar cerca de dos semanas en un hospital en las Filipinas, Amarna volverá a España para quedarse con su familia y amigos y recuperarse de su accidente. Sin embargo, la estancia en el hospital y los vuelos de última hora han arruinado un costo considerable y todavía no hay forma de determinar cuánto tiempo llevará su recuperación", se explica.

Tired but happy. Last minutes in the hospital, after 10 days 💪 Today I'm flying to Spain, to continue my recovery from there. Wish me luck! pic.twitter.com/izyrnUV3ch