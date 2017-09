La sonda Cassini se desintegra en la atmósfera de Saturno tras 20 años de viaje

La sonda Cassini, tras haber agotado la práctica totalidad de su combustible, se ha adentrado este viernes a las 7.57 hora local de Washington (seis horas más en la España peninsular) en la atmósfera de Saturno, donde acabó desintegrándose, tal y como estaba previsto, según ha informado la Agencia Espacial estadounidense (NASA).

Se puso así fin a la Misión Cassini-Huygens, que a lo largo de los últimos veinte años ha recopilado datos tan importantes como la posible habitabilidad de dos de las lunas de Saturno, Encélado y Titán. La NASA optó por destruir la nave tanto por preservar las condiciones de las lunas Encélado y Titán

Es precisamente este hallazgo el que llevó a la NASA a tomar la decisión de dar paso a la fase Grand Finale, con el propósito de destruir la nave antes de que se perdiera su control desde la Tierra y así evitar una posible colisión con una de las citadas lunas que pudiera comprometer futuras investigaciones.

"Nuestra nave ha entrado en la atmósfera de Saturno y hemos recibido su última transmisión", anunció la NASA a través de Twitter.

One last look...Explore the final @CassiniSaturn pics, taken just hours before its fateful plunge into the planet: https://t.co/dyewjqLoiZ pic.twitter.com/NeOxO8EFHR