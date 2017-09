Francisco Alcalá, más conocido como 'Cachobo', fue el último lanceador del Toro de la Vega, en Tordesillas. El joven leonés fue quien mató al animal, en el año 2015, la última vez que ese polémico torneo se celebró con la muerte del morlaco antes de la prohibición de la Junta de Castilla y León.

Ahora, justo dos años después, 'Cachobo' ha denunciado que unos desconocidos han matado a tres de sus cinco perros. Como informa El Norte de Castilla, los otros animales están en estado muy crítico. Ese diario asegura que todo ocurrió este jueves por la tarde, cuando el joven fue a dar de comer a sus perros en la localidad en la que reside, Valderas, y se encontró con que los canes yacían en el suelo.

Junto a ellos, una pintada en la que se podía leer: 'Kchovo asesino'. Los primeros indicios apuntaban a una intoxicación que el propio 'Cachobo' confirmó tras hallar en el recinto una especie de croquetas desconocidas con olor a chorizo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre lo sucedido. Mientras, la madre del joven lamenta la "injusticia". "No sabemos si detrás están los animalistas o simplemente personas que se escudan en ello para hacer daño a mi hijo, que los había criado desde pequeño. Tenía verdadera pasión hacia ellos y no me puedo imaginar el dolor al encontrarse con esa imagen", ha asegurado la mujer a El Norte de Castilla.