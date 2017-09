Cachondeo generalizado con una imagen de Jordi Cruz ('Art Attack')

El tiempo es muy puñetero y pasa para todo el mundo. En eso debió caer una usuaria de Twitter cuando vio una imagen de Jordi Cruz, el presentador del programa de manualidades Art Attack, en la actualidad.

Cruz, que presentó el espacio televisivo infantil de 1999 a 2004, ha sido noticia este año tras hacer algunos comentarios ingeniosos sobre la avioneta tránsfoba de Hazte Oír y sobre los que le confunden con el cocinero de MasterChef, Jordi Cruz.

"Escúchame, ¿pero cuántos años tengo?", se ha preguntado @Lufasanello, adjuntando una imagen antigua de Cruz —cuando tenía unos 23 años— y una actual con 40. La publicación lleva en pocas horas más de 16.000 retuits y numerosos comentarios.

El propio Jordi Cruz se ha sumado a la broma y ha respondido al tuit con una foto suya pasada por una aplicación que envejece el rostro.

Y eso que no me has visto al natural 🙈 pic.twitter.com/as3HdMe69J